Мэр Кудрявцев рассказал о транспортной реформе Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о транспортной реформе города.

В беседе с журналистами Сиб.фм мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поделился дальнейшими перспективами развития общественного транспорта в городе.

По его словам, сейчас транспорт является актуальной проблемой Новосибирска.

«Позитивные изменения уже есть — значительно обновился подвижной состав наземного общественного транспорта. В этом году мы ждем поступления 129 новых троллейбусов, 20 из них уже прибыли и успешно прошли техническую приемку. В ближайшее время они выйдут на 7-й маршрут, который будет продлен до автовокзала на Гусинобродском шоссе», — сообщил мэр.

Максим Кудрявцев также рассказал, что сейчас продолжается обновление трамвайного парка и уже в этом году на линию выпустят 20 новых вагонов. В том числе, планируется и продление трамвайной сети до автовокзала на Гусинобродском шоссе, микрорайонов «Чистая Слобода» и ЖК «Радуга Сибири», Южно-Чемского жилого массива.

«Для того, чтобы в городе появилась современная, эффективная транспортная система, необходимо создавать единую сеть рельсового транспорта, которая объединит метро, скоростной трамвай и пригородные электрички. И уже эту сеть нужно дополнять маршрутками, троллейбусами, автобусами», — заключил мэр.

Напомним, что мэр Новосибирска Кудрявцев назвал сложности в сдаче станции метро «Спортивная»