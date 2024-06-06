Международный экономико-юридический форум прошел в Новосибирске

Организатором мероприятия выступил Сбер.

Около 200 представителей компаний, судов, регулятора – Центробанка, Ассоциации банков России, кредитных учреждений собрались 4 июня на Международном экономико-юридическом форуме «Право и бизнес», очно и в онлайн-формате, чтобы обсудить актуальные практические аспекты правовой деятельности, в том числе, связанные с реализацией национального проекта «Цифровая экономика».

Организованный Сбербанком форум проходил во второй раз и вновь подтвердил, что является эффективной площадкой взаимодействия для представителей органов госвласти, научного и бизнес-сообщества, для обмена опытом, идеями и решениями, развития профессиональных связей и установления новых контактов.

Среди вопросов, которые обсуждались на форуме – современные тренды в юриспруденции, бизнес в конфликтной ситуации, синергия государства и кредитных организаций в сложных жизненных ситуациях человека.

Большой интерес вызвало у участников мероприятия выступление представителя Казахстана — председатель РОО «Республиканская палата профессиональных медиаторов Ольги Эрлих, рассказавшей об опыте медиации, который активно развивается в этой стране и только начинает развиваться в России.

Также в центре внимания дискуссия об опыте применения в юриспруденции искусственного интеллекта, уже сегодня являющегося мощным инструментом, который помогает принимать более оперативные и точные решения, освобождая человека от рутинных процессов и высвобождая время на решение сложных творческих вопросов. Вместе с тем внедрение технологии не лишено рисков, которые и обсуждали участники мероприятия.

«Мы обсуждаем тематики, которые сегодня наиболее актуальны для правовой сферы. Они касаются практически всех жителей нашей страны, а также организаций, которые сопровождают правовую деятельность – здесь и суды, и нотариусы, и адвокаты. Мы ведем дискуссию, как усовершенствовать, в том числе, и законодательство Российской Федерации. По итогам форума будут подготовлены предложения практического характера», — отметил председатель Сибирского филиала Сбера Дмитрий Солнцев.

«На форуме мы обсуждаем в том числе новые подходы к решению конфликтных ситуаций. Для нас сейчас приоритетом является переход от классических методов урегулирования, которые были присущи всем банкам, и были связаны с неприятными процедурами, в частности, банкротства, к развитию механизмов урегулирования любых споров, возникающих между нами и хозяйствующими субъектами, другими, более человечными методами. Наша задача – распознать, почему возникла проблема у физического или юридического лица, и предложить методы выхода из этих ситуаций, чтобы оживить и оздоровить бизнес», — подчеркнула заместитель председателя Сибирского банка Сбера Татьяна Черникова.