Момент страшной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске попал на видео

Хэтчбек Honda Fit занесло, он врезался в Infiniti и перевернулся.

Непогода в Новосибирске создала ряд ДТП и заносов на дорогах в городе и области. На Октябрьском мосту произошла серьезная авария: автовладельца на Honda Fit занесло, он врезался в Infiniti и перевернулся. Момент ДТП попал на видео.

Редактора группы отмечают, что хэтчбек Honda Fit могло занести из-за лужи. Однако внимательные интернет-комментаторы отмечают, что лужа не причем. Они обратили внимание на скорость автовладельца, и подчеркнули, что причина заноса может быть именно в этом.

«Забор спас, так бы ещё и на встречку зацепил», — добавляет другой подписчик.

Ранее стало известно, что глава минсельхоза Новосибирской области Лещенко покидает свой пост.