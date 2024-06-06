Мощный град уничтожил огороды в Чистоозерном Новосибирской области

Местные жители бьют тревогу и боятся неурожая.

Погода в Новосибирске и области не балует. Лето началось с солнца, однако быстро сменилось на волну заморозков с «бонусом» в виде дождя, а в некоторых районах и града. Жители Чистоозерного делятся в сети фото и видео последствий града, отмечая, что порция нежданных осадков выпала вчера, 5 июня.

«Вот такой неприятный сюрприз преподнесла природа 5 июня», — негодуют местные жители в сети.

Подписчики сообщества негодуют вместе с ними, а кто-то и вовсе смирился с «сюрпризами» лета.

«Никогда такого не было и вот опять», — отмечает один из подписчиков сообщества.

Ранее стало известно, что момент страшной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске попал на видео.