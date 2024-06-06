Пивоваренный завод открыл краткосрочные стажировки для старшекурсников

Филиал «Балтика-Новосибирск» открыл программу краткосрочных стажировок для студентов вузов Сибири в преддверии Дня пивовара.

Впервые опробовала на себе данную программу команда из 10 учащихся Кемеровского государственного университета (специальности «Технологические машины и оборудование» и «Продукты питания из растительного сырья»).

Стажеры познакомились на практике с системой обеспечения безопасности при техническом обслуживании оборудования LOTO, изучили методы бережливого производства 5S, все этапы выпуска пивоваренной продукции, вопросы пищевой и производственной безопасности.

Ознакомительный курс для старших курсов профильных специальностей занимает два дня. Для более углублённого изучения пивоварения и других процессов завод «Балтики» предлагает долгосрочную программу «Управляй будущим».

Студентка 4 курса КемГУ Диана Белоусова рассказала, что ее очень впечатлили современное оборудование и высокий уровень автоматизации всех процессов: «Я впервые побывала на таком высокотехнологичном пивоваренном производстве».

По словам главного технолога предприятия Алексея Подворного, три участника первой стажировки получат предложения о работе, еще несколько студентов будут включены в кадровый резерв филиала. «Мы ожидаем продуктивных результатов от реализации программы краткосрочных стажировок», — сказал он.

В компании говорят, что заинтересованы в привлечении молодых специалистов по таким специальностям, как технолог пивопроизводства, инженер-механик, инженер-электроник. Стажеры получают полное погружение в свою будущую профессиональную сферу в соответствии с их специальностью.