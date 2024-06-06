Под Новосибирском бродячие псы искусали пенсионера

Администрация города Обь выплатит пострадавшему 40 тысяч тысяч рублей.

Житель города Обь до сих пор не может забыть инцидент, который произошел больше двух лет назад, а именно

вечер 24 сентября 2021-го года. Мужчина шел по родному кварталу в районе магазина «Ярче!», как внезапно встретился с двумя бездомными псами. Собаки набросились на мужчину, отбиться от них или убежать ему не удалось. Обратился за помощью к медикам, оказалось, что травмы серьезные.

Медики поставили диагноз: «Укус левой голени и правого бедра». Мужчина не растерялся и подал в суд, чтобы оплатить лечение. Администрация города Обь выплатит пострадавшему 40 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Ранее стало известно, что момент страшной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске попал на видео.