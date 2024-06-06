Подрядчик заплатит 400 тыс. рублей за нарушение сроков строительства в Новосибирской области

В Новосибирской области подрядчик оштрафован за несоблюдение условий контракта.

В Краснозерском районе Новосибирской области компания подрядчика возвела дом для детей сирот с нарушениями и позже срока, за не исполнение обязательств ей назначен штраф в размере 400 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Ранее администрация района заключила контракт с ООО «МаксПол» на выполнение работ по строительству многоквартирного дома. Однако, подрядчик в предусмотренный контрактом срок свои обязательства не выполнил.

Возбуждено административное дело. В настоящее время строительные работы завершены.

Напомним, началось строительство дороги в Западный микрорайон Искитима Новосибирской области.