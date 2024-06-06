сегодня
06 июня, 17:44
пробки
7/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 88.74 | eur 96.44
сегодня
06 июня, 17:44
пробки
7/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 88.74 | eur 96.44
сегодня 16:17
общество

Подрядчик заплатит 400 тыс. рублей за нарушение сроков строительства в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области подрядчик оштрафован за несоблюдение условий контракта.

В Краснозерском районе Новосибирской области компания подрядчика возвела дом для детей сирот с нарушениями и позже срока, за не исполнение обязательств ей назначен штраф в размере 400 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Ранее администрация района заключила контракт с ООО «МаксПол» на выполнение работ по строительству многоквартирного дома. Однако, подрядчик в предусмотренный контрактом срок свои обязательства не выполнил.

Возбуждено административное дело. В настоящее время строительные работы завершены.

Напомним, началось строительство дороги в Западный микрорайон Искитима Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Анастасия Новосёлова
Журналист

Читайте в