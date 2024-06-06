Прокуратура помогла вернуть жителям поселка в Новосибирской области деньги за водоснабжение

Более 600 жителям Маслянинского района пересчитали стоимость услуг водоснабжения.

После проверки соблюдения законодательства в Новосибирской области, жителям поселка Маслянино пересчитали стоимость услуг водоснабжения. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, из-за дефектов водосетей произошло отключение водоснабжения домов в поселке. Более 600 человек остались без воды, допустимая продолжительность перерыва превышена. После проверки произведен перерасчет платы за коммунальную услугу. Руководитель ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности

Кром того, в связи с тем, что должностными лицами администрации поселка не обеспечен подвоз воды населению в период аварии, по представлению прокурора сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Новосибирске в проект планировки города внесли метро «Северная» и Ельцовскую трассу.