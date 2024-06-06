В 2025 году из Барнаула в Новосибирск запустят скоростной поезд "Восток"

Со следующего года из Барнаула в Новосибирск запустят скоростной поезд.

Как сообщает портал Аиф-Новосибирска со ссылкой на министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, в 2025 году между Барнаулом и Новосибирском будет запущен скоростной поезд "Восток”, где каждый поезд будет состоять из шести вагонов.

Преимущество новой электрички заключается в том, что она будет ходить в Новосибирскую область от Барнаула без пересадок.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске в проект планировки города внесли метро «Северная» и Ельцовскую трассу