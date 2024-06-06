В Норильске флагманское предприятие обновляют при помощи специальных роботов и кранов-пауков

Инвестиции в Надеждинский металлургический завод, включая реализацию Серной программы, подчеркивают стремление «Норникеля» к устойчивому развитию и технологическому лидерству.

Надеждинский металлургический завод (НМЗ), одно из ключевых предприятий Норильского дивизиона «Норникеля», переживает масштабное обновление. Завод, известный своими передовыми технологиями и важной ролью в переработке никелевого и медного сырья, является центральным элементом стратегии компании по модернизации и экологическому улучшению бизнеса. Масштабные инвестиции в завод включают обновление производственных линий и флагманский экологический проект Серная программа, направленный на снижение выбросов диоксида серы и улучшение экологической ситуации в Норильске.

Нынешний этап обновления НМЗ предусматривает замену печи взвешенной плавки и периферийного оборудования. Применение современных механизмов, таких как роботы-разрушители и краны-пауки, существенно повышает эффективность и безопасность производственного процесса.

Генеральный директор «Норильскникельремонта» Виталий Довгаль: «Раньше мы использовали отбойные молотки, а теперь — роботы-разрушители. На площадке работает 15 единиц такой техники. Главный плюс робота в том, что его можно отправить в опасную зону, где нельзя работать людям. Например, там, где высокая температура или есть опасность обрушения конструкций. Оператор может наблюдать за работой на расстоянии радиосигнала с дистанции 100-150 метров».

Мощность гидромолота робота-разрушителя составляет 1.500 джоулей, что значительно превышает возможности традиционных отбойных молотков. Благодаря этому, один робот может выполнять работу, которую ранее выполняли до 30 человек. Помимо роботов, на заводе используются краны-пауки, способные передвигаться по труднодоступным участкам и поднимать грузы весом до 17 тонн. Для резки металлоконструкций применяются плазморезы, которые эффективно справляются с металлом толщиной до 200 мм.

На ремонтные работы ежедневно выходят 1.600 специалистов, а максимальная численность персонала достигнет 3.200 человек. Основная цель — завершить масштабный ремонт без единой травмы и в установленный срок.

Надеждинский металлургический завод после завершения реконструкции увеличит производственные объемы, укрепит позиции «Норникеля» на рынке и позволит компании оставаться лидером в отрасли. Штат завода насчитывает около 2,5 тысяч человек, и такое обновление способствует не только технологическому прогрессу, но и улучшению условий труда и безопасности.