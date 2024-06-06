В Новосибирске арестовали чиновника мэрии Виталия Витухина. Подробности дела о превышении полномочий

В Новосибирске суд арестовал Виталия Витухина до 31 июля.

3 июня был задержан начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ по региону, в отношении Витухина были возбуждены два уголовных дела.

В результате проведенной проверки было установлено, что глава муниципалитета принял несколько решений, в результате которых аффилированные лица получили территорию муниципального кладбища «Заельцовское». На этой территории находились земельные участки, здания и помещения, общая стоимость которых составила более 50 миллионов рублей.

В ходе расследования второго дела было установлено, что Витухин незаконно препятствовал работе неназванной компании, с которой он заключил договор на размещение торговых павильонов.

Также пресс-служба региональной прокуратуры показала часы задержанного. Их стоимость, по некоторым данным, варьируется от 20 до 100 тысяч рублей.

В данный момент начальника департамента инвестиций отправили в СИЗО до 31 июля 2024 года.

23 мая стало известно, что Виталий Витухин покидает свой пост в мэрии.

Напомним, что Сиб.фм подготовил материал об арестованных чиновниках и депутатах.