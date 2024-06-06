В Новосибирске мошенники пытались похитить деньги у волонтера СВО

Мошенники пытались взломать банковскую карту сибирячки, рассчитывая получить деньги с благотворительного счета.

Руководитель благотворительного фонда в Новосибирске столкнулась с атакой телефонных мошенников. Аферисты пытались взломать карту и похитить с нее деньги. Об этом Анна рассказал «МК в Новосибирске».

Ежедневно на благотворительный счет фонда поступают денежные средства от меценатов. На собранные деньги закупаются медикаменты и техническое оснащение: дизельные генераторы, тепловизоры, рации, пульты для дронов, радиоаппаратура, противодроновое оборудование, прицелы.

Однажды ночью девушке позвонили с незнакомого номера. Незнакомый сообщил, что на девушку поступила жалоба, якобы она употребляет наркотики. Анна бросила трубку, но на утро решила перезвонить, на том конце не ответили, а после это на телефон девушки начали поступать сообщения, что аккаунт в банке пытаются взломать.

«Со всех банков мне летели пароли с подтверждением на взятие кредита. Эти пароли они пытались подобрать через компьютер. Интернет магазины, косметика, золото, аптеки, Озон и Вайлдберис. Они пытались залезть везде, где можно, пытались взломать "ВКонтакте" и мессенджеры. Даже в магазин, где я корм собаке покупала, представляете, прислали пароль для входа в личный кабинет», — рассказывает Анна.

Мошенники пытались любым способом найти хоть какой-то доступ к банковской карте девушки. Но сибирячке удалось остановить атаку. Девушка в панике обзванивала банки, пока мошенники пытались подобрать верный пароль к ее карте. Ее специально отвлекали смсками с других банков, чтобы она тратила время на обзвоны.

«В тот момент, когда оператор мне сказал, все ваши карты заморожены, с этой секунды больше ни одной попытки, ни одного сообщения мне не пришло».

Как оказалось, благотворительный счет, на который хотели, по всей видимости, посягнуть мошенники, привязан к другому номеру телефона.

Анна считает, что все было спланировано и специально происходило ночью, чтобы человек спросонья с большей вероятностью растерялся и поддался манипуляциям.

Напомним, мошенники названивают бойцам СВО и их семьям.