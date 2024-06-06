В Новосибирске мэр Максим Кудрявцев провёл свой первый личный прием горожан

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провёл первый личный приём граждан. Адресная поддержка будет оказана семьям участников специальной военной операции.

В мэрию обратились участник СВО и жена мобилизованного участника СВО с просьбой об оказании материальной адресной поддержки. Мэр Максим Кудрявцев поручил департаменту по социальной политике мэрии выделить средства на ремонт кровли и фундамента частных домов, в которых проживают семьи.

Глава города подчеркнул, что материальная помощь будет направлена в ближайшее время. Это одна из мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, которые реализуются в нашем городе. «С 2022 года в муниципальной социальной системе появилось это новое направление работы. Сегодня мы оказываем социальную помощь не только в виде денежных выплат, но и создаём условия для реабилитации российских бойцов, получивших ранения. В городе организована работа службы психологической помощи и индивидуального патронажа семей. Помощь участникам СВО и их семьям – первоочередная и важная задача в ряду государственных стратегических вопросов», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.