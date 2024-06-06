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общество

В Новосибирске отметили день привлечения внимания к железнодорожным переездам

Фото: РЖД

В Новосибирске отметили Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам.

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области прошли акции по безопасности. Железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД напомнили водителям автотранспорта правила проезда через пути, раздали тематические буклеты и сувениры.

Фото В Новосибирске отметили день привлечения внимания к железнодорожным переездам 2

Масштабная акция состоялась на Матвеевском переезде в Первомайском районе Новосибирска. Этот переезд считается одним из самых интенсивных в городе. В мероприятии приняли участие железнодорожники, представители ГИБДД, администрации города и области, автошкол.

Фото В Новосибирске отметили день привлечения внимания к железнодорожным переездам 3

Кроме профилактических бесед с водителями, работники Новосибирской дистанции пути провели практический урок для учеников автошкол, дежурные по переезду рассказали порядок действий в ситуации, когда автомобиль застрял на путях. Яркой частью акции стало выступление скрипачек новосибирской группы SILENZIUM, которые исполнили классические музыкальные произведения. Красные платья музыкантов символизировали запрещающий сигнал светофора, музыка — звуковые сигналы поезда.

Фото В Новосибирске отметили день привлечения внимания к железнодорожным переездам 4

Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам поддержали представители мотоклубов — на Матвеевский переезд приехали мотоциклисты не только из Новосибирской, но и других областей Западной Сибири.

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Нина Раневская
Журналист

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