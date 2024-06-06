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общество проиcшествия

В Новосибирске собака зверски покусала 8-летнюю девочку

Фото: Сиб.фм

Собака зверски покусала 8-летнюю девочку во дворе дома в Новосибирске.

Как сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком», в Новосибирске собака покусала 8-летнюю девочку — она повалила ребенка на асфальт и бросилась кусать в порыве ярости.

«Девочку осмотрели медики и сделали прививку от бешенства», — уточнили в Telegram-канале.

Сейчас МВД Новосибирской области будет проведена проверка по факту нападения.

Напомним, что в Кемерово тела людей выбросило на проезжую часть во время столкновения трамваев

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Валерия Митрохина
Журналист

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