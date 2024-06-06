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общество

Вынесен приговор жителям Болотинского района, которые насмерть забили 26-летнего жителя Новосибирской области

Pixabay.com

Инцидент произошел в июле прошлого года, виновники отправятся в колонию строго режима.

В пресс-службе СК РФ по НСО сообщают, что вынесен приговор жителям Новосибирской области, которые до смерти забили 26-летнего местного жителя. Далее сообщаются подробности. Все произошло в июле прошлого года. Трое сибиряков приехали в гости к жертве, все вместе распивали спиртные напитки, и в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Что именно не поделили, не сообщается, но перешли на рукоприкладство.

«Нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу», — уточняют в пресс-службе ведомства.

Удары были такой силы, что шансов на спасение не осталось. Через некоторое время мужчина скончался на месте.

Все виновники понесут наказания: от семи до девяти лет заключения в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что момент страшной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске попал на видео.

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Дарья Лапина
Журналист

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