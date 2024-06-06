Жена новосибирского актера Павла Прилучного изменилась до неузнаваемости

Актриса появилась в кадре в необычном образе.

Новосибирский актер Павел Прилучный проводит время на отдыхе вместе со второй женой Зепюр Брутян и их общим годовалым сыном Микаэлем. Молодые родители делятся с курорта фото и видео. Время от времени в кадр попадает малыш, но его лицо не показывают, оберегают от посторонних глаз. А вот свою жену Прилучный снимает с разных ракурсов, иногда не обходится без юмора. Так, на одном из видео, Зепюр Брутян появилась в кадре с эффектом для видео. Актрису не узнать, она словно серьезно набрала в весе. Сам Прилучный принялся подшучивать, мол, «Ну, как? Хорошо кормят?».

«Трехразовое питание. Еще хочется бельгийскую вафлю съесть и выпить кофе», — ответила Зепюр Брутян.

«Давай, давай. Тебе пойдет», — резюмировал Прилучный.

Напомним, что от предыдущего брака с Агатай Муцениеце в Павла Прилучного двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Ранее стало известно, что актер Прилучный подал суд на экс-супругу из-за прав их детей.