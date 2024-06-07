Экс-министр юстиции стал новым управделами мэрии Новосибирска

В Новосибирске назначили нового главу управления делами мэрии.

На сайте “Единая Россия” появилась информация о том, что новым главой департамента стал Дмитрий Юданов. Ранее он занимал должность заместителя министра юстиции Новосибирской области.

В задачи новой должности Дмитрия Юданова входит контроль осуществления функций главного распорядителя бюджетных ассигнований, главного администратора доходов городского бюджета, его получателя, а также руководство МКУ «Хозяйственное управление» мэрии Новосибирска.

Напомним, что Сергей Копырин стал начальником департамента правовой и кадровой работы в администрации Новосибирска