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общество

Экс-министр юстиции стал новым управделами мэрии Новосибирска

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске назначили нового главу управления делами мэрии.

На сайте “Единая Россия” появилась информация о том, что новым главой департамента стал Дмитрий Юданов. Ранее он занимал должность заместителя министра юстиции Новосибирской области.

В задачи новой должности Дмитрия Юданова входит контроль осуществления функций главного распорядителя бюджетных ассигнований, главного администратора доходов городского бюджета, его получателя, а также руководство МКУ «Хозяйственное управление» мэрии Новосибирска.

Напомним, что Сергей Копырин стал начальником департамента правовой и кадровой работы в администрации Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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