Новые кадровые перестановки в мэрии Новосибирска: что известно о начальнике департамента правовой и кадровой работы Сергее Копырине

Сергей Копырин стал начальником департамента правовой и кадровой работы в администрации Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, сегодня, 23 мая, стало известно, что Сергей Копырин был назначен начальником департамента правовой и кадровой работы администрации города.

Распоряжение об этом подписал мэр города Максим Кудрявцев.

Биография.

Известно, что Сергей Копырин родился в Новосибирске в 1981 году.

В 2002 году он окончил Омскую академию Министерства внутренних дел РФ по специальности «юриспруденция», а в 2007 — магистратуру Томского государственного университета по направлению «юриспруденция».

Работал в правоохранительных структурах, также же являлся заместителем прокурора и руководителем следственных отделов системы Следственного комитета России. С 2021 года занимал должность прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Новосибирска.

К своей работе в мэрии он приступит в четверг, 23 мая.

Ранее свои посты покинули вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров, начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн, глава Центрального округа Сергей Канунников, глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский, а также глава департамента потребительского рынка Виталий Витухин.