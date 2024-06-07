Гендиректор ХК «Сибирь» Крутохвостов рассказал о ситуации с легионерами

Лев Крутохвостов, генеральный директор ХК «Сибирь», поделился своим мнением о возможности привлечения новых легионеров в команду.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов рассказал о возможных обновлениях в составе команды.

Так, по его словам, селекция идет всегда, как и ротация игроков. Это не прекращается даже в межсезонье. Клуб должен быть готов ко всему: кто-то может получить травму, и срочно нужна замена, подписание контракта может сорваться в последний момент из-за неприемлемых требований игрока или по решению тренерского штаба. Про легионеров он сообщил, что «всё может быть».

Также он пояснил, что, по его мнению, легионеров в команде должно быть в идеале пять.

«У нас их на сегодняшний день трое. Сейчас мы продолжаем точечную работу по поиску игроков для усиления. Это может быть и кто-то из легионеров. Все зависит от каждого человека – от того, чего хочет добиться он сам, чем поможет команде», — сказал Крутохвостов.

Он добавил, что, подводя итоги работы в этом направлении, можно сказать, что «Сибирь» не планирует приглашать новых легионеров и проводить масштабные ротации игроков, по крайней мере, до начала сезона.