Гендиректор ХК «Сибирь» рассказал о возвращении Овчинникова

Генеральный директор ХК «Сибирь» прокомментировал возвращение Овчинникова.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов поделился информацией о возможном возвращении в команду Дмитрия Овчинникова.

Так, по его словам, переговоры с игроком о возвращении прошли легко. Дмитрий на предложение отреагировал положительно.

«По функционалу он занимает позицию центрального нападающего, но умеет играть так же хорошо с краю. Пока планируется на роль третьего центра, но все еще может поменяться. Я не хочу обидеть главного тренера, указывая ему, кого брать и куда кого ставить, однако решение было коллегиальным: если хочет снова играть с нами, пусть играет. И мы возлагаем на него большие надежды», — сообщил Крутохвостов.

Он добавил, что Дмитрий — превосходный игрок. Он быстрый, техничный и умеет забивать шайбы. Он вырос и возмужал, и клуб надеется, что его возвращение станет для команды большим преимуществом.

Уточним, что Овчинников дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2019/2020. За новосибирский клуб он провел 106 матчей, забросил шесть шайб и сделал 11 результативных передач.

Также Дмитрий выступал за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Ливз» — «Торонто Марлис» из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В 21 матче он забросил семь шайб и оформил три голевые передачи.