Компания S7 ограничила новосибирцам возможность покупки билетов по субсидированным тарифам

После проверки прокуратуры авиакомпания исправила ошибку в приложении.

Авиакомпании «Сибирь» получила предупреждение за ограничение возможностей граждан на покупку билетов по субсидированным тарифам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В соответствии с соглашением пассажиры авиакомпании S7 имеют право на оформление 4-х билетов в одном направлении или двух билетов в направлении «туда и обратно», а также двух билетов в одном направлении и одного билета в направлении «туда и обратно».

При этом в мобильном приложении авиакомпании такая услуга не предоставлялась, по субсидированным тарифам можно было приобрести билет только в оба направления.

В результате проверки, приложение било перенастроено, пассажирам возвращена возможность покупки необходимых билетов.

Ранее Сиб.фм писал, авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали из-за отказа пассажирам в гостинице.