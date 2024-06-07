Компания S7 ограничила новосибирцам возможность покупки билетов по субсидированным тарифам

После проверки прокуратуры авиакомпания исправила ошибку в приложении.
Авиакомпании «Сибирь» получила предупреждение за ограничение возможностей граждан на покупку билетов по субсидированным тарифам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В соответствии с соглашением пассажиры авиакомпании S7 имеют право на оформление 4-х билетов в одном направлении или двух билетов в направлении «туда и обратно», а также двух билетов в одном направлении и одного билета в направлении «туда и обратно».
При этом в мобильном приложении авиакомпании такая услуга не предоставлялась, по субсидированным тарифам можно было приобрести билет только в оба направления.
В результате проверки, приложение било перенастроено, пассажирам возвращена возможность покупки необходимых билетов.
Ранее Сиб.фм писал, авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали из-за отказа пассажирам в гостинице.