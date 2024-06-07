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вчера 23:26
общество наука

Новосибирские ученые разрабатывают биосенсор для выявления болезней крови

Фото: Сиб.фм

Биосенсор для выявления болезней крови разрабатывают ученые из Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета, ученые работают над созданием прототипов сенсоров, которые позволяют выявлять болезни крови.

“Сейчас решены две задачи — созданы электронный «глаз» и электронное «ухо». С электронным «носом» и «языком» дела обстоят несколько сложнее. Уже сейчас есть работы, в которых по анализу структуры осадков высохших капель определяют некоторые заболевания”, – рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник кафедры физики неравновесных процессов Физического факультета НГУ, кандидат физико-математических наук Владимир Андрющенко.

Он также уточнил, что сенсор будет определять состав крови по скорости испарения капли.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские ученые разработали VR-тренажер для детей с СДВГ

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Валерия Митрохина
Журналист

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