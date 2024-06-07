Прокуратура Новосибирска начала проверку из-за игр детей на заброшке

Из-за игр детей на заброшке начали проверку.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Новосибирске школьники забрались на заброшенное здание на Сибирской улице в Железнодорожном районе и развели там костер.

В связи с чем сейчас прокуратура Новосибирска начала проверку из-за “недетских” игр.

“В ходе проверки будет дана оценка работе органа местного самоуправления и собственника здания по обеспечению безопасности данного объекта, проверена деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске началась охота на детей-квадроберов