В Новосибирске началась охота на детей-квадроберов

На детей-квадроберов открыли охоту в Новосибирске.

Как сообщает портал МК в Новосибирске, активисты собираются срывать встречи детей, которые подражают диким животным.

Уточняется, что новый вид увлечения детей “квадробинг” вызвал массу возмущения и непонимания среди взрослых людей. Приверженцы этой субкультуры стараются двигаться как звери, повторяют их биомеханику, носят определенную атрибутику, как у животных.

Возмущенные жители Новосибирска начали создавать Telegram-каналы, в которых пишут инструкцию, как сорвать “сходки” детей-квадроберов. Например, для такого случая рекомендуют использовать против подростков "стреляющее оружие" и целиться им в корпус.

Сибирячка, чья 10-летняя дочь увлекается квадробикой, рассказала журналистам МК в Новосибирске о том, что она запретила своей дочери идти на подобное мероприятие, которое должно было состояться 25 мая.

“Моя дочь не пошла, потому что я ее просто не пустила. Мы все это дело отложили сейчас. Я сказала – сейчас квадробикой заниматься не надо”, – рассказала женщина.

Также она дополнила, что ранее уже происходили инциденты с детьми — их прогоняли, стреляя из детских пистолетов.

Напомним, что новосибирская певица Пелагея выложила видео с рыдающей дочерью