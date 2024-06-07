Режим повышенной готовности могут ввести в Новосибирске из-за аварийной двухэтажки

Мэрия опасается за жизни жителей аварийного дома.

В Ленинском районе Новосибирска существует угроза обрушения многоквартирного дома по адресу ул. Хилокской, 3. В связи с аварийной ситуацией власти города намерены ввести режим повышенной готовности. Проект соответствующего закона опубликован на сайте мэрии.

В течение 10 дней департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства должен провести обследование двухэтажного жилого объекта 1955 года постройки, подтвердить наличие аварийной ситуации и рассмотреть возможность предоставления жилья пострадавшим из маневренного фонда.

Состояние аварийных участков несущих стен здания мониторится еженедельно. Ситуация находится на контроле первого заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.

Напомним, в Новосибирске планируют снести два исторических дома.