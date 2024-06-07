Сильнейшая ведьма Сибири раскрыла страшные последствия приворота

Елена Голунова подчеркнула, что снять приворот не так просто.

Новосибирская ведьма Елена Голунова в рамках своего ютуб-канала рассказала про привороты и их последствия.

«Как определить приворот?», — уточнил ведущий.

«Придумали себе одно слово «приворот» и этим все объясняют. На самом деле приворот это явление редкое. Надо идти и смотреть конкретно. То есть, например, ваш мужчина стал зомби. Вы ему говорите, он вас не слышит. Вы на него смотрите, он вас не видит. То есть это уже итог. Это чистый вид приворота. То есть кто-то что-то сделал по заказу, ваш мужчина резко поменялся. Это явление редкое. Когда вот вы его уже поймали, нет такой технологии, чтобы вы пошли на кладбище что-то пошептали, нет... Но это явление редкое. Мужчина утром ушел один, вечером пришел другой. Это уже сигнал», — отметила Голунова.

Голунова ответила и на каверзный вопрос ведущего. Тот заметил, что у ведьмы счастливая семья, пять детей. Был ли приворот.

«Приворотов я точно никаких не делала. Я итак красотка, зачем мне приворот?», — с улыбкой парировала Голунова.

Ранее блогер из Новосибирска показала, как выглядят ее губы после удаления геля. Пользователи сети были крайне удивлены увиденным.