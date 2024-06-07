Стало известно, на какой машине ездил арестованный чиновник мэрии Новосибирска Виталий Витухин

Начальника департамента потребительского рынка Витухина обвиняют в превышении полномочий и незаконном вмешательстве в деятельность юрлица.

В отношении начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбуждено два уголовных дела. Его арестовали 6 июня. Сиб.фм выяснил, на какой машине передвигался чиновник.

По нашим данным, Витухин имеет во владении Land Cruiser 200 2016 года выпуска, который приобрел в 2018 году. Сейчас его рыночная стоимость в среднем 6,5 млн рублей. На автомобиле установлены "блатные" номера серии ААА — считаются правительственными.

Помимо этого, общее количество штрафов за период владения — 61. Практически все они за превышение скорости, а также за нарушение правил разметки. Два штрафа на общую сумму в 1000 рублей до сих пор не оплачены.

Напомним, Витухина обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном вмешательстве в деятельность юрлица. По данным следствия, первое дело связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Витухин принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища «Заельцовское» — ущерб около 50 миллионов рублей.

По второму делу, по данным СК, Витухин незаконно ограничивал работу некой компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, но препятствовал её работе.

Чиновника отправили в СИЗО до 31 июля на время следствия. Во время обысков в его доме нашли десятки тысяч рублей и коллекцию часов стоимостью от 20 до 100 тысяч рублей.