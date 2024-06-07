В мэрии Новосибирска прокомментировали трагедию с трамваями в Кемерово

В Новосибирске прокомментировали страшную аварию с трамваями в Кемеровской области.

Вчера, 6 июня, утром в Кемерово произошла авария, во время которой у трамвая, следовавшего по пути, отказали тормоза, и в этот момент из него с большой скоростью вылетели люди — они рухнули прямо на проезжую часть.

Как сообщил портал VN.ru, ссылаясь на слова заместителя начальника городского УПП Михаила Никулина, сейчас причины происшествия будет расследовать специальная отраслевая комиссия.

“Потеря управления на склоне – это всегда самый серьёзный случай. Всегда это какое-то фатальное стечение обстоятельств”, — прокомментировал Михаил Никулин.

По его словам, у трамвая есть система независимых тормозов и степеней защиты, он снабжен динамическим тормозом для работы на высоких скоростях, колодками или механическим дисковым тормозом, поэтому даже при выключении контактной сети тормозная система сработает от аккумулятора, при падении напряжения тормоз должен сработать автоматически.

Напомним, что в Кемерово после ДТП с трамваями задержали сотрудников компании-перевозчика