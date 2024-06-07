В Новосибирске назвали сроки высадки рассады

Садовод Наталья Иванцова назвала сроки высадки рассады в Новосибирске.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на садовода Наталью Иванцову, в этом году можно ориентировать на цветение черёмухи для того, чтобы начинать высаживать рассаду.

“Сколько я помню из детства, всегда все высаживали в середине июня. Никто никуда не торопился. Либо у людей была навозная грядка, которая грелась, либо ждали середины месяца”, — вспоминает садовод.

По ее словам, из-за затяжных заморозков, в этом году земляники будет меньше и сам урожай можно ожидать позже обычного.

Что касаемо овощей, то в этом случае Наталья Иванцова советует ориентироваться на температуру почвы. Например, чтобы не замёрзли огурцы, грунт должен прогреться до +20 градусов, а помидорам будет комфортно и при +16 градусах.

“Если вы посадите семена в холодную почву, они там просто сгниют и не взойдут. Дня три назад, когда чуть-чуть потеплело, я мерила – было всего 10 градусов. Ну что можно высаживать при 10 градусах? Только лук и редиску, ну ещё зелень”, — поделилась Наталья.

Она также уточнила, что сейчас нет крайнего срока для посадок — огурцы можно сеять несколько раз за сезон, а морковь, даже высаженная в конце июня, вырастет только к осени.

Напомним, что в Новосибирске рассказали, когда высаживать рассаду и как защитить ее от града