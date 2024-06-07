В Новосибирске покупателей гражданства РФ увезли в военкомат прямо с вокзала

С вокзала Новосибирск-Главный увезли покупателей гражданства Российской Федерации.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на источник военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону, в регионе было выявлено 200 граждан России из числа бывших трудовых мигрантов, которые не встали на воинский учет.

«На железнодорожной станции Новосибирск-Главный проведено рейдовое мероприятие с целью противодействия незаконной миграции, а также по выявлению лиц, приобретающих российской гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет», — уточнил источник.

В результате сейчас составлено 15 административных протоколов.

Напомним, что в Новосибирской области Mazda влетела в бетономешалку