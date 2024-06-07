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Авто

В Новосибирской области Mazda влетела в бетономешалку

Фото: ACT-54

Автомобиль влетел в бетономешалку под Новосибирском.

По информации группы “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте”, в Новосибирской области на Восточном шоссе произошла авария — женщина за рулем автомобиля Mazda Demio въехала в автобетоносмеситель, после чего машина въехала в бетонный забор и снесла его.

По словам очевидца, водитель пыталась совершить обгон, но ударилась в передний бампер задней дверью, из-за чего произошло ДТП.

Напомним, что прокуратура Новосибирска начала проверку из-за игр детей на заброшке

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Валерия Митрохина
Журналист

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