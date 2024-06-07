В Новосибирске сдвинули срок возведения гостиницы «Турист» до конца 2025 года

Гостиницу на площади Карла Маркса не успевают достроить.

В Новосибирске мэрия подписала приказ о продлении сроков строительства гостиницы «Турист» до 31 декабря 2025 года. Жилой объект на левом берегу должны были ввести в эксплуатацию в июне 2024 года, однако работы не успели закончить. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Реконструкцию гостиничного комплекса проводит ООО «Турсиб-Б» с августа 2019 года по поручению мэрии. В январе 2021 года руководитель компании Алексей Машков сообщал, что объект будет готов к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, т.е. к декабрю 2022 года, однако работы не успели завершить.

История гостиницы «Турист» на площади Маркса начинается с 1968 года. С 1979 года здание стояло замороженным. Работы по завершению строительства гостиницы «Турист» начали в 2018 году. Начальная стоимость проекта составляла 1 млрд руб. В августе 2021 года она составляла уже 1,99 млрд руб.

В соответствии с проектом, гостиница рассчитана на 832 места, в том числе 207 номеров на 226 человек. Площадь гостиничного комплекса насчитывает 55,7 тыс. кв. м, в том числе три конгресс-зала, апартаменты, конференц-залы, переговорные, фитнес-клуб, рестораны и магазины, в цоколе обустроят парковку. Прилегающую территорию превратят в сквер. Кроме гостиницы в здании заявлен медицинский кластер.

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