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общество

В Новосибирской области построят 179 новых соцобъектов

Фото: Сиб.фм

179 новых социальных объектов будет построено в регионе.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил о том, что в регионе построят 179 новых социальных объектов, которые появятся в ближайшие три года.

“Это учреждения образования, медицины, спорта и культуры, жилые дома для различных категорий льготников”, — рассказал министр.

По его словам, в проект вложено более 53 миллиарда рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что хабы для электромобилей создадут на трассах Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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