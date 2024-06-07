В Новосибирской области построят 179 новых соцобъектов

179 новых социальных объектов будет построено в регионе.
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил о том, что в регионе построят 179 новых социальных объектов, которые появятся в ближайшие три года.
“Это учреждения образования, медицины, спорта и культуры, жилые дома для различных категорий льготников”, — рассказал министр.
По его словам, в проект вложено более 53 миллиарда рублей.
Ранее Сиб.фм писал, что хабы для электромобилей создадут на трассах Новосибирской области