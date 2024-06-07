В парке Новосибирска неизвестные раскидали головы животных

Черепа коров нашел житель Октябрьского округа на газоне.

В Новосибирске неизвестные разбросали черепа крупного рогатого скота в парке недалеко от метро «Октябрьская» по улице Толстого, 3. Находку обнаружил местный житель, кадрами он поделился в группе «Типичный Октябрьский | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что к инциденту могут быть причастны мигранты. В адрес местных жителей не раз поступали угрозы физической расправы.

Стоит отметить, в Новосибирской области участились случаи с расправой животных и неправомерном уничтожением останков. Сейчас проводится проверка по факту несанкционированного размещения трупов животных на ферме вблизи пос. Сосновка.