Владимир Машков, учившийся в Новосибирске, назначен директором театра «Современник»

Артист «возьмется» за Современник, а его коллега Константин Богомолова за Театр Виктюка.

Владимир Машков, проживший несколько лет в Новосибирске, давно трудится и работает в Москве. Звезда театра и кино 7 июня получил новую должность, он назначен директором «Современника». О кадровых перестановках сообщается на сайте мэра Москвы.

Известно о новых назначениях в других театрах, в том числе Театре Сатиры и Театре Виктюка. Худруком в Театре Сатиры станет Евгений Герасимов, а в Театре Виктюка — Константин Богомолов.

Напомним, что Владимир Машков несколько лет жил и учился в Новосибирске. Из театрального училища был отчислен, отправился покорять Москву. Причины отчисления не озвучивает, не говорят об этом и преподаватели ВУЗа. В Новосибирске успел познакомиться с актрисой Еленой Шевченко, которая стала мамой его будущей дочери Марии.

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