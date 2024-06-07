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общество

Завод грузового автотранспорта построят в Новосибирской области

Фото: Правительство Новосибирской области

В регионе построят завод грузового автотранспорта с площадью участка в 17 гектар.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, на территории Станционного сельсовета Новосибирского района построят завод грузового автотранспорта, где будет создано около 2 тысяч рабочих мест. Площадь участка составляет 17 гектар. Общий объем инвестиций в проект — 19,9 миллиардов рублей.

Планируется, что на полную проектную мощность объект выйдет в 2033 году. Объем производства должен составить 14 тысяч автомобилей в год.

В конце 2023 года проект получил одобрение на заседании областного Совета по инвестициям во главе с губернатором Андреем Травниковым.

Напомним, что промышленно-логистический комплекс построят в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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