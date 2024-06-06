Промышленно-логистический комплекс построят в Новосибирской области

В Новосибирской области появится 1000 новых рабочих мест.

Правительство Новосибирской области подписало соглашение о сотрудничестве с ООО «Патриот НСК», корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития региона. Оно предполагает строительство промышленно-логистического комплекса. Об этом стало известно во время ПМЭФ, сообщает и.о. министра экономического развития области Виталий Шовтак.

Площадь промышленно-логистического комплекса 100 тысяч квадратов, объём хранения — 150 тысяч паллетомест. Проект должны реализовать в период с 2023 по 2030 гг. В ходе первой очереди (2026-й) планируют запустить 20 тысяч кв.м.

Сообщается, что ПЛК обеспечит тысячу рабочих мест. Назначение проекта — оказание логистических услуг, выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства. Объём инвестиций 6,7 млрд.

Напомним, гостиницу на Писарева высотой почти 100 метров построят в Новосибирске.