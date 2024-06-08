Пассажирский автобус из Новосибирска попал в смертельное ДТП

Автобус из Новосибирска попал в страшное ДТП На Змеиногорском тракте.

Сегодня ночью на Змеиногорском тракте произошло страшное ДТП, в котором участвовал автобус из Новосибирска. В результате столкновения с Mazda Demio погибли водитель и пассажир иномарки. По информации ГИБДД Алтайского края, 52-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу. Еще один пассажир машины был доставлен в больницу с различными травмами.

Автобус следовал по маршруту Новосибирск — Усть-Каменогорск (Казахстан). Никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время проводится проверка происшествия.



Напомним, в Новосибирске неизвестный в маске направлял пистолет на мужчину.