У самолета S7 отказали закрылки после взлета в Новосибирске

В Новосибирске у самолета S7 произошло ЧП.

По данным Telegram-канала Aviaincident, рейс Новосибирск – Норильск, выполняемый самолетом Embraer 170 авиакомпании S7, не смог долететь до пункта назначения, так как вернулся обратно в аэропорт Толмачево.

Инцидент был связан с тем, что не до конца убрали закрылки, которые увеличивают подъемную силу крыла на взлете и посадке.

Несмотря на это, экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно.

Ранее Сиб.фм писал, что авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч из-за нехватки мест в самолете