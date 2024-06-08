В Новосибирске агроном поделился советами по уходу за томатами

Новосибирский агроном рассказал как сохранить помидоры.

В начале июня сибирские дачники начнут высаживать помидоры. Кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Фотев рассказал изданию "АиФ-Новосибирск", как правильно это сделать, чтобы помидоры не завяли.

По словам агронома, наиболее подходящее время для посадки томатов в весенне-летние теплицы – с 18 по 25 мая. В это время температура почвы достигает оптимальных значений для теплолюбивых культур – +15 градусов.

Однако, для высадки томатов в открытую почву следует выбрать более поздний период – первая декада июня, но все же важно ориентироваться на погодные условия и прогнозы заморозков.

Чтобы уменьшить риск гибели растений в случае внезапного похолодания, Юрий Фотев рекомендует использовать дополнительные укрытия нетканым материалом, таким как Агротекс.

Агроном также добавил, что пересадка помидоров в почву сопровождается изменением условий для их роста по сравнению с теми, что оказывали влияние на рассаду. Это значительно снижает вероятность опадения цветков и завязей. Кроме того, хорошие результаты дает поздняя подкормка рассады сульфатом калия (30-40 г/10 л воды).

Кандидат сельскохозяйственных наук также отметил, что растения можно удобрять готовыми комплексными удобрениями, такими как "Акварин" и "Кристаллин".



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