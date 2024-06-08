В Новосибирске поднялись цены на мясные изделия и колбасу

Эксперты Новосибирскстата провели анализ цен на мясные изделия и установили, что их средняя стоимость выросла на 10%.

Сотрудники Новосибирскстата изучили данные с начала 2024 года по июнь. Мясо стало лидером по увеличению цен. Баранина подорожала больше всего – теперь килограмм этого мяса стоит на 95 рублей дороже.

На втором месте по увеличению цен оказалась говядина, цена на нее выросла более чем на 36 рублей. Самое незначительное увеличение цен среди всех видов мяса было у курицы – всего на пять рублей.

Также подорожали колбасные изделия. По данным на 3 июня, средняя цена на этот вид продукции составила 475,25.

Но есть и хорошие новости: цены на помидоры и огурцы начали снижаться. Помидоры стали дешевле на 18 рублей за килограмм, огурцы – на 7. Однако клубни картофеля подорожали. В настоящее время килограмм стоит 32,76 рубля – на два рубля больше.



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