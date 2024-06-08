Власти Новосибирска прокомментировали происшествие с трамваями в Кемерово

Мэрия города прокомментировала ЧП в Кемеровской области.

Утром 6 июня в Кемерово произошла жуткая авария с трамваями, в результате которой 190 человек получили травмы, а один человек скончался. По предварительной информации, у трамвая отказали тормоза.

Мэрия Новосибирска прокомментировала данный инцидент — заместитель начальника городского УПП Михаил Никулин рассказал порталу VN.ru о том, что трамвай снабжен динамическим тормозом для работы на высоких скоростях, колодками или механическим дисковым тормозом, поэтому даже при выключении контактной сети система сработает от аккумулятора.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Кемерово после ДТП с трамваями задержали сотрудников компании-перевозчика