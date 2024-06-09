Глава СК Бастрыкин защитит инспектора ГАИ Гусева после гибели азербайджанца в Новосибирске

Глава следственного комитета России по новосибирской области планирует защитить инспектора ГАИ Гусева после гибели азербайджанца.

По данным Telegram-канала следственного комитета России по Новосибирской области, в отношении полицейского Александра Гусева и его семьи со стороны диаспоры азербайджанцев продолжают поступать угрозы после происшествия, произошедшего в 2021 году.

“В 2021 году полицейский вместе с напарником задержал трех выходцев из Азербайджана, которые оказали активное сопротивление. В результате применения табельного оружия один из фигурантов скончался, а его сообщники в дальнейшем осуждены за совершение ряда преступлений”, — передается в Telegram-канале СКР.

Отмечается, что сейчас продолжают поступать угрозы в отношении Александра Гусева, а также его пытаются выжить из МВД.

”По данному факту проводится доследственная проверка по статье УК РФ Угроза убийством. Председатель СКР генерал юстиции Бастрыкин руководителю новосибирского СКР доложить о ходе проверки”, — добавили в сообщении следственного комитета.

Следственный комитет снял с Александра все обвинения в убийстве молодого азербайджанца и признал его действия законными.