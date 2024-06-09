«Из нищих – в миллионеры». Новосибирец выиграл в лотерею 30 млн рублей и отправился на Мальдивы

Житель Новосибирска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл целое состояние.

51-летний Михаил Танин живёт в общежитии на Затулинке и работает водителем. 10 лет назад у сибиряка умерла супруга, которая боролась с раком. С тех пор он живёт один. Детей в семье не было.

В мае этого года сибиряк решил испытать удачу и купил лотерейный билет, за который заплатил ровно 100 рублей. Удивлению сибиряка не было предела, когда он узнал, что стал победителем.

«Сначала не поверил своим глазам и ушам. Мне пришло сообщение: «Поздравляем! Вы выиграли 30 млн рублей». Это просто как нищему в один момент стать миллионером», – рассказал Сиб.фм победитель лотерее.

Корреспонденту он пояснил, что на выигрышные деньги собирается купить дом и отправиться в путешествие. Жилье еще выбирает, а вот билет на Мальдивы уже купил и улетел. По словам Михаила Танина, он обязательно отправит кадры с райских островов при возможности.

Ранее Сиб.фм писал о том, что пенсионер из Новосибирска выиграл в лотерею 10 млн рублей и собирался отдать на нужны СВО.