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общество

Новосибирские бойцы на СВО спасли трех котят

Фото: скриншот видео

Бойцы специальной военной операции спасли котят.

В филиале общероссийской организации «Народный фронт» Новосибирска сообщили о том, что бойцы в зоне специальной военной операции спасли трех пушистых котят. Видеопривет опубликовали в социальной сети.

«Вот такие пугливые котятки попали в суровые, но заботливые мужские руки новосибирских бойцов подшефной Народному фронту роты спецназа», — написали в посте.

Сообщается, что двоих малышей бойцы оставили себе, а третьего отдали в разведку.

Теперь на трех защитников родины стало больше.

Напомним, что новосибирские активисты собирают лопаты для бойцов СВО

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Валерия Митрохина
Журналист

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