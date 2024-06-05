Новосибирские активисты собирают лопаты для бойцов СВО — самодельная баня уже в Авдеевке

Представители «Народного фронта Новосибирской области» подчеркивают, что большая часть инструментов куплена, необходимо еще двадцать две. Ранее была собрана самодельная баня, которая помыла 1000 военных.

Представители «Народного фронта Новосибирской области» тесно общаются с бойцами СВО, знают, что им необходимо на передовой прямо сейчас, чего не хватает. Одна из важных просьб заключалась в нехватке лопат. Волонтеры экстренно отправились в магазин, чтобы приобрести лопаты и отправить вместе с другими вещами, гуманитарной помощью. После того, как часть лопат купили, оказалось, что нужно еще несколько...

«В заявке от лётчиков – 40 лопат! Сперва была одна заявка на 30 штук, но следом поступила ещё одна. Уже есть 17. Надо ещё 22 штуки», — пишут волонтеры.

Ранее волонтеры рассказали, как самодельная баня из Новосибирска за год помыла более 1000 бойцов на передовой. Находясь в отпуске по ранению бойцы из 24-й бригады построили мобильную баню для своих сослуживцев. Баня кочует между отрядами, сейчас находится на Авдеевском направлении.

Сегодня днем стало известно, что самосвал и автобус столкнулись на трассе Р-256 между Искитимом и Линёво в Новосибирской области. Обошлось без жертв.