С 1 сентября у Новосибирских школьников будет меньше контрольных работ

Рособрнадзор сообщил об ограничении количества контрольных работ за учебный год. По инициативе ведомства, в школах запретят занимать больше 10% учебного времени контрольными работами.

Глава Роспотребнадзора Анзор Музаев заявил, что данная нововведение вступит в силу уже со старта учебного года, запрет будет также распространяться и на Всероссийские проверочные работы.

«А все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные», — сообщил Музаев.

Музаев также отметил, что подконтрольное ему ведомство будет тщательно следить за соблюдением данного положения.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирским школьникам введут два новых предмета.