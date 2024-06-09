С начла года из Новосибирской области выдворили более тысячи «иностранных специалистов»

В ходе совместного рейда миграционной службы и ОМОНа были обнаружены 4 нелегала, которых теперь ожидает депортация на родину. Сообщает Прецедент-Новосибирск.

7 июня правоохранители провели несколько рейдов по кофе восточной кухни города. В результате которого были задержаны четверо нелегалов. Теперь им грозит депортация. Рейд начался с Октябрьского района, как только сотрудники в масках вошли в кафе, часть гостей поспешила покинуть заведение. Сотрудников кафе и оставшихся гостей ожидала стандартная процедура в виде проверки документов.

В следующем кафе ОМОН попал прямо на банкет. Общее число гостей было примерно 30 человек. Все они также прошли процедуру проверки документов.

Далее сотрудники отправились поселке Озерный. По сообщениям местных жителей там часто замечают множество мигрантов. В ходе рейда в Озёрном был обнаружен один нелегал.

Происшествие в «Крокус Сити Холле» повлекло за собой ужесточение контроля за приезжими гражданина, теперь рейды проходят по три раза в неделю. Это привело к тому, что уже с начала года из региона было выдворено более тысячи мигрантов, это в три раза больше, чем годом ранее.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мигранты с детьми начали массово захватывать расселенные бараки в Новосибирске.