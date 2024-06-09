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общество

В Новосибирске без вести пропал 48-летний мужчина в синем свитере

Фото: Лиза Алерт

48-летнего мужчину ищут в Новосибирске.

По данным группы “ЛизаАлерт” в социальной сети “ВКонтакте”, в Новосибирске разыскивают 48-летнего Александра Таковенко, которого последний раз видели 27 апреля 2024 года в ​​Дзержинском районе.

Приметы Александра: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда мужчины в день пропажи: черная куртка, серый, либо синий свитер, черные штаны и черные полуботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Напомним, что в Новосибирской области почти неделю ищут 48-летнего мужчину с черной сумкой

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Валерия Митрохина
Журналист

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